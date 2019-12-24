رئيس وزراء المغرب: التحول الرقمي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة قصوى، وليس فقط خيارا لتحقيق التنمية ودخول مصاف الدول المتقدمة.





وأوضح رئيس وزراء المغرب، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية المغربية في دورته الثالثة، الإثنين، أن الكثير من الدول دخلت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية كبيرة؛ إدراكا منها أنه سيكون أساس الاقتصاد في المستقبل القريب.





وأبرز سعد الدين العثماني، اهتمام الحكومة بالقطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتباره من الوسائل التي لا بديل عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.



