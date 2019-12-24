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أخبار العالم

رئيس وزراء المغرب: التحول الرقمي ضرورة قصوى لتحقيق التنمية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
رئيس وزراء المغرب
رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني
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أ ش أ
قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني، إن التحول الرقمي أصبح ضرورة قصوى، وليس فقط خيارا لتحقيق التنمية ودخول مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح رئيس وزراء المغرب، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية المغربية في دورته الثالثة، الإثنين، أن الكثير من الدول دخلت فيه كليا ورصدت له إمكانيات بشرية ومادية كبيرة؛ إدراكا منها أنه سيكون أساس الاقتصاد في المستقبل القريب. 

وأبرز سعد الدين العثماني، اهتمام الحكومة بالقطاع الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتباره من الوسائل التي لا بديل عنها للتنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس وزراء المغرب أن ما تقوم به الوكالة المغربية للتنمية الرقمية يأتي في هذا السياق، باعتبار الوكالة أداة لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين.
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