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أخبار العالم

وفد تشادي يطلع على سير مفاوضات السلام السودانية في جوبا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
مفاوضات السلام السودانية
مفاوضات السلام السودانية في جوبا
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أ ش أ
اطلع وفد تشادي رفيع المستوى، خلال لقاء في جوبا، مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على سير مفاوضات السلام.

وذكر مجلس السيادة، في بيان له، أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقى مع وفد تشادي رفيع المستوى برئاسة الفريق بشارة عيسى مدير مكتب الرئيس التشادي لشئون الدفاع، وحضور أعضاء مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي والفريق الركن ياسر العطا والفريق الركن شمس الدين كباشي وعائشة موسى، ورئيس لجنة الوساطة توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية.

وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي التعايشي، في تصريح صحفي، أن تشاد تمثل عمقا استراتيجيا للسودان في مجالات السلام والأمن والاقتصاد، مشيرا إلى أن أهمية زيارة الوفد تأتي من خلال الدعم الكبير الذي أعلنته تشاد للعملية السلمية بالسودان. 

وأثنى على الاستضافة الكريمة لدولة تشاد اللاجئين من السودان منذ العام 2003، وسعيها لتوفير سبل العيش الكريم لهم.

وقال إن الشراكة بين السودان وتشاد تقوم على أسس ثقافية واجتماعية، مشيرا إلى أن السلام في أي من البلدين مرتبط بالسلام في البلد الآخر.

من جهته، قال ديو متوك عضو وفد الوساطة من دولة الجنوب إن زيارة الوفد جاءت بهدف الاطلاع على سير عملية التفاوض بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح وجهود الوساطة في هذا الشأن.

وأضاف مطوك، أن دولة جنوب السودان تتطلع للدور التشادي في تعزيز مسيرة السلام بالسودان كغيرها من دول الجوار، مشيرا إلى أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة بالحركات المسلحة والوساطة بقيادة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. 

فيما أكد شيخ ابن عمر مستشار الرئيس التشادي للشؤون الدبلوماسية، استعداد بلاده لتقديم كل ما من شأنه تعزيز السلام في السودان.

وأوضح أن زيارة الوفد جاءت بتوجيه من الرئيس التشادي إدريس ديبي للوقوف على سير عملية التفاوض بجوبا، معربا عن أمله بأن يتحقق السلام والاستقرار في السودان. 
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