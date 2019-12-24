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منوعات

إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مهما كانت الاحتياطات التي تتخذها في منزلك لأمان الأطفال، هناك بعض الأمور التي لن يخطر على بالك أنها ستكون سببًا في الإضرار بصغيرك يومًا ما، من ضمنهم الشاحن الخاص بالهواتف المحمولة، فقد تعرض طفل لحادث مأساوي بفعل شاحن محمول.

وكان طفل، لم يذكر عمره بالتحديد، يلعب في منزله سقط على وجهه على الأرض مصطدمًا برأس الشاحن، لتخترق أسنان الشاحن جمجمته من الأمام منطقة "القورة"، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

هرول الأب والأم بطفلهم على إحدى المستشفيات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، لإنقاذ الطفل في اللحظات الأخيرة، حيث وصل الطفل وحالته الصحية خطيرة، بسبب وجود الشاحن بمنطقة شديدة الخطورة في الوجه.

وتمكن الأطباء من إخراج الشاحن من رأس الطفل وإصلاح تلف أغشية الدماغ، بالإضافة إلى إصلاح كسر الجمجمة، وذلك بعد إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ساعتين.
إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور
إخراج شاحن موبايل من جمجمة طفل في السعودية| صور
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