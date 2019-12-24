8 نصائح شخصية وصحية للسيدات أثناء الدورة الشهرية

تجهل بعض السيدات الطرق الصحيحة للاهتمام بنفسها خلال الدورة الشهرية، فهي تحتاج إلى الكثير من المساعدة واتباع خطوات سليمة لتخطى هذه الأيام التى تؤثر على حركتها ككل، ونفسيتها وصحتها الجسدية.





موقع "هيلث"، كشف عن نصائح للعناية والاهتمام بالجسد أثناء الدورة الشهرية، تتمثل فيما يلي:





- أخذ حمام دافئ عند الشعور بقرب نزول الدورة الشهرية، وذلك من أجل إزالة الآلام .





- الإكثار من تناول السوائل الساخنة وتجنب الباردة .





- وضع قربة مياه دافئة على البطن لإزالة الآلام .





- جعل الوجبات خفيفة ومتقاربة وتجنب الجوع أو الدايت القاسي.





- يفضل تناول الألياف والشوربة والسكريات، وتجنب المنبهات؛ لعدم ررفع معدل التوتر أثناء الدورة الشهرية .





- التغيير الدائم للفوطة الصحية كل ساعة أو ساعتين، وعدم تركها لوقت طويل لأنها تسبب مشاكل وتهيج فى الجلد، كما أنها يمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم لمن اعتدن تركها لعدد من الساعات.





- تجنبي "حسر البول"، فهي عادة سيئة لدى الكثير، ولكنها تصبح أسوأ أثناء الدورة الشهرية.



