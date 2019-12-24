AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
Advertisements
مصطفى كرم
احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" بمرور أكثر من عام على ذكرى تخليد قفاز عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري، في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة القفاز وعلقت عليها "في 2018 لم تصبح مجرد أكبر لاعب بالبطولة، ولكن أول أفريقي يتصدي لركلة جزاء، قفازاتك في هذه اللعبة من مسيرتك الدولية الأخيرة، هي جزء من المعرض".

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، شارك كأكبر لاعب في بطولة كأس العالم، نسخة 2018 والتي أقيمت في روسيا، كإنجاز تاريخي للاعب.

كما كان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسختها الحالية.
فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال
فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال
فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال
فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال
Advertisements

ترشيحاتنا

أول جائزة من رينيه فايلر لـ لاعبي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد بالأربعة

مصر تعلن رغبتها في زيادة وارداتها من اللحوم السودانية.. تفاصيل

أحمد الشيخ يكشف سر الاحتفال بهدفه في مرمى الاتحاد ..فيديو

وفاة طفل أكتوبر| تفتح ملف "القاتل الصامت" داخل بيوتنا

فستان ذهبي قصير.. نرمين الفقي فى إطلالة مميزة من عرض أزياء هاني البحيري

في عيد ميلادها | 6 معلومات عن المعتزلة كوثر شفيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

الأكبر تكلفة في تاريخها | السعودية توقع اتفاقا في مجال الموانئ | صور