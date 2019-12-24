فيفا يحتفي بمرور أكثر من عام على الإنجاز التاريخي لـ عصام الحضري في المونديال

احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الدولي "فيفا" بمرور أكثر من عام على ذكرى تخليد قفاز عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري، في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم.



ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة القفاز وعلقت عليها "في 2018 لم تصبح مجرد أكبر لاعب بالبطولة، ولكن أول أفريقي يتصدي لركلة جزاء، قفازاتك في هذه اللعبة من مسيرتك الدولية الأخيرة، هي جزء من المعرض".



يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق، شارك كأكبر لاعب في بطولة كأس العالم، نسخة 2018 والتي أقيمت في روسيا، كإنجاز تاريخي للاعب.



كما كان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسختها الحالية.