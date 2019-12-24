AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العرض الخاص لـ فيلم تامر حسني الفلوس.. اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
فيلم تامر حسني الفلوس
فيلم تامر حسني الفلوس
Advertisements
سعيد فراج
قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" لـ تامر حسني، إقامة العرض الخاص، اليوم الثلاثاء، 24 من ديسمبر الجاري، في سينما أمريكان بلازا مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين منهم النجمة مي عز الدين، على أن يتم طرح الفيلم رسميا في السينمات بدءًا من الغد، 25 من ديسمبر.

فيلم «الفلوس»، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، وزينة، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم.

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "حلو المكان" وهي الأغنية الدعائية لـ فيلم "الفلوس"، وذلك عبر القناة الخاصة به على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان.. يا صحاب زمان.. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان.. متجمعين ومنورين.. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان.. هنقضي يوم.. ضحك وهزار.. ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش.. عندي الحساب.. وهنمشي أول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا.. والليلة نفرح كلنا.. مش طالبة حزن ولا ثانية.. ولا هم يدخل وسطنا".

أغنية "حلو المكان" كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وميكساچ عبد الرحمن شوقي، وماستر أمير محروس.
Advertisements

ترشيحاتنا

السعودية تستعد لـ رأس السنة بمفاجأة هي الأولى في تاريخها | اعرف التفاصيل

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

اخبار الفن .. خلع سارة نخلة لزوجها.. مايوهات منة فضالى تثير الجدل.. رسالة أصالة لـ تركى آل الشيخ

الكواليس الكاملة لمباراة الأهلي والاتحاد بعدسة صدى البلد ..فيديو

بـ 5 جنيهات.. وصفة سحرية لشد ترهلات الجسم في اسبوع

هل يمكن تغير القضاء والقدر بالدعاء؟ ..علي جمعة يوضح/ فيديو

AdvertisementS

بحبك| ابنة عمرو دياب تنشر صورة حبيبها للمرة الأولى

عرض أزياء هاني البحيري| مي عمر ترتدي فستان زفاف بـ15 مليون دولار

علي جمعة يكشف عن ٣ أشخاص تبكي عليهم السماء عند موتهم

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن 3 أهداف للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

بنطلون أحمر كاروهات | دنيا سمير غانم تحتفل بـ الكريسماس بإطلالة عصرية

ما يقال بين التشهد والتسليم في صلاة الفجر.. 26 كلمة حرص عليها النبي

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

الزبادي بينها.. عميد معهد القلب السابق ينصح بعدم تناول 20 نوعا من الأطعمة والمشروبات

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

فاق كل توقعاتي.. نبيل الحلفاوي يشيد برباعية الأهلي أمام الاتحاد.. ويعلق على الهدف الثاني

اخبار النادي الأهلي | جائزة فايلر للاعبين بعد رباعية الاتحاد | حقيقة انتقال أزارو إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان

بفستان فخم و مكياج جذاب.. بلقيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض| أصالة تخطف الأنظار بفستان ساحر