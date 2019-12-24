بعد خلعها للحجاب.. صابرين تفاجئ الحضور بلون شعر جرئ في عرض أزياء هاني البحيري

حضرت الفنانة صابرين عرض أزياء هاني البحيري، وظهرت بلوك مختلف، وجديد، حيث كان لون شعرها ثلجيا، وارتدت ملابس أنيقة ومحتشمة للغاية، عبارة عن بلوفر باللون الأسود، وعليه بالطو طويل باللون الأسود، وأسفله بنطلون باللون الأسود.





ولم تتكلف صابرين في ارتداء الاكسسوارات، أو وضع المكياج، حيث اختارت بعض اللمسات البسيطة التي تلاءمت مع إطلالتها، وأبرزت من أنوثتها.





وقدم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ١٠٠ قطعة من بينها 5 من أفكار الفنانة رجاء الجداوي، والتي تعتمد فكرتها على أن تكون تصميمات كلاسيكية تتناسب مع المرأة فوق سن 40 عاما، والألوان والتصميمات التي تبرز أنوثة المرأة في هذه المرحلة العمرية.





وقدمت افتتاح عرض الأزياء الإعلامية بوسي شلبي، والذي ظهرت بإطلالة خارجة عن المألوف، حيث قدمت التحية لكل نجوم المجتمع الحاضرين لدعم عرض أزياء هاني البحيري.





ومن أبرز الحضور حسن الرداد، الكاتبة منى رجب نصيرة المرأة، هاني شاكر نقيب الموسيقيين، نادية مصطفى، صفية العمري، نهال عنبر، الإعلامية نجاة العسيلي، الإعلامي أسامة منير، الإعلامية ماجدة نورالدين، مفيد فوزي، لطيفة، صابرين، هاني رمزي وزوجته، سوزان نجم الدين، رغدة، وفاء عامر، منى عبد الغني، الإعلامية ريهام إبراهيم، الكاتبة فاطمة ناعوت، سهير شلبي، الفنانة منال سلامة، مها أحمد، دعاء فاروق، لبلبة.





وحضر عرض الأزياء نخبة من رجال الأعمال، ومن أبرزهم الفنانة رجاء الجداوي، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.



