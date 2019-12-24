به فائدة كبيرة للبشرة.. لا تتخلصي من تفل القهوة لهذا السبب

تبحث جميع السيدات عن أفضل ماسك طبيعي لن يكلفهن الكثير، فإذا كنت من عشاق تناول القهوة؛ لا تتخلصي من التفل بعد تناولها.





وكشفت الشيف رضوي الشربيني عن ماسك طبيعي يجعل البشرة أجمل لوقت أطول، كالتالي:





ماسك للبشرة ببقايا القهوة





بعض الفتيات يعانين من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، يمكنهن التخلص منها بكل سهولة عن طريق تجربة ماسك التفتيح باستخدام القهوة وزيت جوز الهند، ووضعه على البشرة ثم تركها لمدة 10 دقائق .



