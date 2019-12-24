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مرأة

به فائدة كبيرة للبشرة.. لا تتخلصي من تفل القهوة لهذا السبب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:46 ص
توقفى عن رمي تفل
توقفى عن رمي تفل القهوة لهذا السبب
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أسماء عبد الحفيظ
تبحث جميع السيدات عن أفضل ماسك طبيعي لن يكلفهن الكثير، فإذا كنت من عشاق تناول القهوة؛ لا تتخلصي من التفل بعد تناولها.

وكشفت الشيف رضوي الشربيني عن ماسك طبيعي يجعل البشرة أجمل لوقت أطول، كالتالي:

ماسك للبشرة ببقايا القهوة

بعض الفتيات يعانين من اسمرار البشرة والبقع الداكنة، يمكنهن التخلص منها بكل سهولة عن طريق تجربة ماسك التفتيح باستخدام القهوة وزيت جوز الهند، ووضعه على البشرة ثم تركها لمدة 10 دقائق .

أزيلي بقايا القهوة ، ثم اشطفي وجهك؛ حيث سيقضي على الاسمرار والجلد الميت بالبشرة، ويجعلها تبدو أجمل وأصفى وأفتح وخالية من الشوائب .
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