عصام الحضري يعلق على احتفاء الـ فيفا بمرور أكثر من عام علي إنجازه التاريخي بمونديال روسيا

علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري على احتفاء الـ فيفا بتخليد "قُفَّازه" في المتحف الدولي لكرة القدم؛ بعد صد ضربة جزاء في كأس العالم- روسيا 2018 .





وشارك عصام الحضري تغريدة الـ فيفا التي تشيد بإنجازه التاريخي كأكبر حارس في المونديال السابق، وأول أفريقي يصد ضربة جزاء في البطولة.





وعلق عصام الحضري عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. شكرا على اهتمامكم".





ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة القفاز وعلقت عليها "في 201‪8 لم تصبح مجرد اكبر لاعب بالبطولة ولكن أول أفريقي يتصدى لركلة جزاء، قفازاتك في هذه اللعبة من مسيرته الدولية الأخيرة هي جزء من المعرض".



