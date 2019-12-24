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رياضة

عصام الحضري يعلق على احتفاء الـ فيفا بمرور أكثر من عام علي إنجازه التاريخي بمونديال روسيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
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مصطفى كرم
علق عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري على احتفاء الـ فيفا بتخليد "قُفَّازه" في المتحف الدولي لكرة القدم؛ بعد صد ضربة جزاء في كأس العالم- روسيا 2018 .

وشارك عصام الحضري تغريدة الـ فيفا التي تشيد بإنجازه التاريخي كأكبر حارس في المونديال السابق، وأول أفريقي يصد ضربة جزاء في البطولة.

وعلق عصام الحضري عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله.. شكرا على اهتمامكم".

ونشرت الصفحة الرسمية للفيفا صورة القفاز  وعلقت عليها "في 201‪8 لم تصبح مجرد اكبر لاعب بالبطولة ولكن أول أفريقي يتصدى لركلة جزاء، قفازاتك في هذه اللعبة من مسيرته الدولية الأخيرة هي جزء من المعرض".

يذكر أن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق شارك كأكبر لاعب بمونديال كأس العالم السابق بروسيا كإنجاز تاريخي للاعب كما وكان أول حارس مرمى مصري وإفريقي يتصدي لركلة جزاء في بطولة كأس العالم بنسختها الحالية.
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