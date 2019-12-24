خبير آثار: مقومات سيناء تمكنها من جذب 20 مليون سائح

طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، بعقد مؤتمرات بالمحافظات السياحية فى مصر، بحضور كل الجهات المعنية؛ لبحث مقومات السياحة بها وسبل التنمية والتنشيط، على أن تبدأ من سيناء.





وقال في تصريح لـ"صدى البلد": تمتلك سيناء مقومات سياحية لو أحسن استثمارها ستسهم فى دخول 20 مليون سائح إليها فقط، داعيا إلى عقد مؤتمر فى شرم الشيخ تحت عنوان "التنوع السياحي بسيناء وفرص الاستثمار والتنمية"، ويضم عروضا لفرص الاستثمار الحقيقية من المتخصصين فى مجال الآثار والسياحة والبيئة والسياحة العلاجية بسيناء .





وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيضم المستثمرين والمسئولين بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن سيناء،ورجال الأمن؛ لدراسة المشروعات المقدمة،وبحث المعوقات وتقديم الحلول والتعرف على مقومات البنية الأساسية بالمحافظة،وفرص الاستثمار السياحى المتاحة، إلى جانب توجيه الدعوة لممثلى الجمعيات الأهلية بسيناء، لمناقشة سبل الترويج وتنمية التراث السيناوى المتفرد وكذلك أهالى سيناء المتميزين فى الصناعات التراثية والعلاج بالأعشاب.





وحدد ريحان محاور هذا المؤتمر، والتي تتضمن طرح مشروعات من الجهات المختلفة حكومية وخاصة، وجمعيات أهلية وأهالي سيناء وأعضاء مجلس النواب، أو أية جهة لديها مشروعات في مجال التنمية والتنشيط السياحى،وطرح المستثمرين بسيناء لمشروعاتهم القائمة ومشاكلها ومقترحاتهم لتحريك عجلة السياحة بسيناء وتنميتها على أرض الواقع.





ودعا إلى تقديم دراسات من الجهات المحلية بسيناء، عن الجغرافيا السياحية بكل مدينة وما تم بها من إنشاءات وخطط التنمية المستقبلية بها،وكذلك عرض الجهات الأمنية لجهود الدولة فى تأمين سيناء، كرسالة طمأنة للسائح داخل مصر وخارجها، إلى جانب عرض دراسات علمية عن مفردات السياحة بسيناء بمختلف أنواعها الأثرية والدينية والعلاجية والسفارى وغيرها،على أن تتضمن مقترحات للتنمية والترويج.





وأوضح أن سيناء تنفرد بعدة مقومات سياحية قادرة على الوصول بها إلى 20 مليون سائح،لو تم استغلال كل مقوماتها السياحية على الوجه الأكمل،مؤكدا أنه لا يوجد مكان فى العالم يجمع هذا التنوع والتفرد السياحى مثلما تجمع أرض الفيروز،ففى مجال السياحة الثقافية والدينية فإن سيناء غنية بآثار خالدة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى أسرة محمد على.





ومنها آثار ما قبل التاريخ المتمثلة فى(النواوييس) وهى مساكن الإنسان الأول بسيناء وآثار مصر القديمة مثل معبد سرابيت الخادم وطريق التعدين وطريق حورس ومن آثار الأنباط منذ القرن الثانى قبل الميلاد ميناء دهب البحرى ومعبدى قصرويت بشمال سيناء ومئات النقوش الصخرية فى أودية سيناء .





وأكد ريحان أن سيناء أيضًا مدرسة للعمارة المسيحية وأنماط الكنائس،ومنها دير سانت كاترين ودير الوادى بطور سيناء ومدينة بيزنطية بوادى فيران،وكنيسة بجزيرة فرعون بطابا ومسار العائلة المقدسة بشمال سيناء.





ونوه إلى أنها تضم آثارا إسلامية متمثلة في قلاعها وحصونها،مثل حصن رأس راية بطور سيناء وقلعتي صلاح الدين بطابا ورأس سدر والنقطة العسكرية المتقدمة بنويبع، وقلاع شمال سيناء مثل قلعة نخل وحصن الطينة وقلعة الفرما وقصور مثل قصر عباس في سانت كاترين، وموانئ مثل ميناء الطور القديم في العصر المملوكى.



