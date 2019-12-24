ترميم البارون ومحتوي رقمي وبيع مستنسخات ومبادلة ديون.. اتفاقيات ومنح الآثار في 2019

شهدت وزارة الآثار خلال عام 2019، عقد عدد من اتفاقيات التعاون مع عدة جهات ومؤسسات محلية ودولية، والحصول على المنح الدولية، وذلك لصالح عدد من مشروعات الآثار ودارسي التخصص في الجامعات، وتطوير العمل الأثري في مختلف المواقع.



وكان من أبرز المنح، الإنتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بكوم الشقافة بمنحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID،والإنتهاء من مشروع خفض المياه الجوفية بمنطقة كوم أمبو الأثرية بأسوان بمنحة مقدمة من نفس الوكالة.



وجرى عقد بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمجلس الأعلى للجامعات، بهدف إشراك طلاب الجامعات فى المشاريع القومية التى تقوم بها وزارة الآثار،وبروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري.



وشهد العام الجاري بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، لعرض وبيع المستنسخات الأثرية بمنافذ الأسواق الحرة بالمطارات، وبروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ومن بين البروتوكولات الموقعة أيضا، تعاونا في مجال المتاحف بين مصر وغينيا، ومذكرة تفاهم بين مصر وبلجيكا للمساهمة في ترميم وإعادة توظيف قصر البارون إمبان، بقيمة 16 مليون جنيه، في إطار مبادلة الديون.