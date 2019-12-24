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فن

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
تريند الفن
تريند الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

نشرت كنزي - ابنة الفنان عمرو دياب، صور لها عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع شاب، يتبادلان نظرات الإعجاب في صورة، علقت عليها قائلة: "Love You - بحبك"، وفي صورة أخرى ظهر الشاب يطوقها بذراعيه، في أول ظهور لحبيبها وإعلانها عنه بشكل رسمي. 

تداول عدد من جمهور و محبي الفنانة أنغام، صورة حديثة لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفل ضخم في الرياض، تحت عنوان "بعض من ذكرياتي لـ "تركى" وذلك مساء الاثنين.

نشرت الراقصة الروسية جوهرة، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه ترقص على أغنية "لأ لأ"، ضمن حفل زفاف أحيته مؤخرًا بالقاهرة، وذلك في أول حفل تحييه بعد أزمة تسريب فيديوهاتها الفاضحة.

نشرت الفنانة ندى موسى، صورا عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بشكل لفت أنظار متابعيها.
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