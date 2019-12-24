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رياضة

أحمد عيد عبد الملك عن هدف الأهلي الثاني في شباك الاتحاد: عاوزين الـ var وجهاز كشف الكذب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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مصطفى كرم
علق احمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق، على الهدف الثاني للفريق الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد السكندري، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4-0.

وغرد أحمد عيد عبد الملك عبر تويتر: "‏إحنا عاوزين الـvar .. ومعاه جهاز كشف الكذب".

وتغلب النادي الأهلي علي فريق الاتحاد السكندري مساء أمس بـ4 أهداف مقابل لا شيء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وينفرد الأهلي بصدارة ترتيب الفرق بالدوري المصري برصيد 24 نقطة في 8 مباريات ليحقق العلامة الكاملة دون هزيمة حتى الآن.
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