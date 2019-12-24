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منوعات

أسعدوا الطلاب قبل الامتحانات.. معلمون يشعلون النيران داخل مدرسة| فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
مع بداية موسم الامتحانات يسعى عدد من المعلمين إلى تهيئة أجواء مناسبة للطلاب؛ كي يؤدوا اختباراتهم بكل سهولة، ودون الشعور بـ توتر، ومن أجل ذلك أشعل مجموعة من المعلمين، الحطب؛ لتدفئة الطلاب. 

وقبل بداية الامتحان وتوجه الطلاب إلى لجانهم، أشعل المعلمون الحطب في فناء المدرسة والتف حولهم الطلاب، رغبًة في الحصول على التدفئة، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودي. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للطلاب وهم مجتمعون حول نيران الحطب وبجوارهم المعلمون.

الأمر لم يقتصر على التدفئة بالحطب فقط، بل وفر المعلمون الشاي والقهوة والمشروبات الدافئة، وكذلك المأكولات الخفيفة، ليتمتع الطلاب بخدمة فندقية عالية الجودة قبل خوضهم الامتحان.

وبدا على الطلاب أنهم في نهاية المرحلة الابتدائية، وبداية المرحلة الإعدادية.

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