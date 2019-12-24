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محافظات

جامعة أسوان تستضيف المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الطاقة.. اليوم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:43 ص
جامعة أسوان
جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
لا تزال محافظة أسوان عاصمة الشباب الأفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء تواصل جهودها لاستضافة العديد من الفعاليات من المؤتمرات والأنشطة العالمية والمحلية الهادفة ولا سيما زيادة الاهتمام بالبحث العلمى .

وفى هذا الصدد رصدت "صدى البلد" استعدادات كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان لانطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة.

ومن جهته، أوضح الدكتور عادل زين عميد كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان، أن فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة ستعقد خلال الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجارى، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ورئيس المؤتمر.

وأشار الدكتور عادل زين إلى أن المؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة، يستعرض أهم المستجدات فى مجال الطاقة .

ونوه إلى أن الفعاليات تستهدف مناقشة الأبحاث المشاركة بالمؤتمر الدولى الخامس لهندسة الطاقة، وطرح رؤى ومحاور جديدة فى كيفية الاستفادة من سبل الطاقة المتجددة وغير المتجددة.
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