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فن

يوم ميلاد عمر الجيزاوي| نشأ في حارة وغنى لـ عمال البناء ورصيده تخطى الـ 100 فيلم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
عمر الجيزاوي
عمر الجيزاوي
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سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء، 24 من ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الجيزاوي، الممثل والمطرب الشعبي والمونولوجيست، في محافظة الجيزة عام 1917. 

عمر سيد سيد سالم، وهو الاسم الحقيقي لـ عمر الجيزاوي، الذي لم يستكمل تعليمه، وعمل في ورشة أبيه، قبل أن يعمل في الأفراح والملاهي الليلية. 

ولد عمر الجيزاوي في 24 من ديسمبر من عام 1917 في حارة درب الروم بالجيزة، وكان والده يعمل في مجال المعمار، حيث تربى وترعرع وسط هذا المناخ حتى احترف الغناء لتلك الطبقة من عمال البناء وانتشر في أفراح الجيزة والضواحي المجاورة لها حتي نهاية 1935، وبدأ يفكر في توسيع دائرة نشاطه، حيث بدأ يغني في ملاهي شارع الهرم المتواضعة. 

تخصص عمر الجيزاوي في تقديم اللون الصعيدي من الغناء، وفي عام 1948 بدأ العمل في السينما، حيث قدم بطولة فيلم خضرة والسندباد حتى وصل رصيده الي ما يقرب من 100 فيلم كان آخرها "فالح ومحتاس" عام 1955.

وكوَّن عمر الجيزاوي فرقة استعراضية، يعمل بها طوال الموسم على مسرح الأزبكية في الشتاء، وفي الصيف علي مسارح الاسكندرية.
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