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فن

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي | قصة وفاته بعد صراع مع الاكتئاب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
عمر الجيزاوي
عمر الجيزاوي
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2019، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الجيزاوي، الممثل والمطرب الشعبي والمونلوجيست، الذي ولد في الجيزة في مثل هذا اليوم 1917.

عمر سيد سيد سالم، وهو الاسم الحقيقي لـ عمر الجيزاوي،الذي لم يستكمل تعليمه، وعمل في ورشة والده، قبل أن يعمل في الأفراح والملاهي الليلية.

زار عمر الجيزاوي، خلال مشواره الفني العديد من الدول الأوروبية من ضمنها فرنسا، حيث قدم علي مسارحها الكثير من أعماله الفنية.

وقال عمر الجيزاوي: "نستطيعون أن تطلقوا عليا لقب شارلي شابلن العرب ففي باريس اعجبوا بفني واعتبروني فنانا فريدا مميزا، فقد نلت في الخارج تكريما وتقديرا لم أنله في بلدي، فقد في الخارج طبعوا صورتي علي "علب الكبريت" اعتراف منهم بتألقي وتميزي".

وأضاف عمر الجيزاوي: "تزوجت خواجاية من هناك فتاة جميلة أعجبت بي وبغنائي، كانت تحضر كل يوم إلى المسرح لرؤيتي".

وأصيب "الجيزاوي" في أواخر أيامه بحالة اكتئاب وعدم رضا بسبب تجاهل تكريمه أسوة بغيره من الفنانين حتي توفي في 22 من ابريل عام 1983.
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