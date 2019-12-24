في عيد ميلاد محمد فريد.. تعرف على حقيقة إصابته بالسرطان

يحتفل الفنان محمد فريد، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، أو "طأطأ"، صبي العالمة في مسلسل "ليالي الحلمية"، بعيد ميلاده الـ79، إذ ولد في مثل هذا اليوم بمحافظة بني سويف، عام 1940.



وقبل 3 سنوات، تسبب الفنان محمد فريد، في صدمة قوية لجمهوره، وذلك بعد ظهوره في برومو فيلمه "حار جاف صيفا"، حيث ظهر فيه أكبر سنا وأصلع وملامح المرض تسيطر على وجهه، الأمر الذي جعله يصرح بأن الشكل الذي ظهر به من متطلبات الشخصية التي يؤديها في الفيلم مع الفنانة ناهد السباعي، حيث يجسد شخصية رجل مصاب بالسرطان.



وكان ذلك سببًا في انتشار العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة محمد فريد، بمرض السرطان، الأمر الذي جعله يتعجب من تلك الأخبار التي انتشرت كالنار في الهشيم، مطالبا بالتوصل إلى الحقيقة كاملة قبل النشر، وذلك مراعاة لمشاعر الفنان وأسرته وأهله.



اشترك محمد فريد مع كبار النجوم فوقف أمام عادل إمام وسندريلا الشاشة سعاد حسني في فيلم "حب في الزنزانة"، ومع محمود عبد العزيز في مسلسل "محمود المصري"، ثم جاء إليه الدور الأشهر في مشواره الفني وهو تجسيد شخصية "طاطا"، صبي العالمة "سماسم" في مسلسل "ليالي الحلمية".



كما وقف أمام الفنان أحمد السقا في فيلم "الديلر"، وفي فيلم "المغتصبون"، ثم وقف على خشبة المسرح ليؤدي دورا من أهم أدواره في مسرحية "راقصة قطاع عام" مع الفنانة سماح أنور.