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تعليم

اليوم.. طب حلوان تنظم ندوة للتوعية بخطر مرض نقص المناعة المكتسبة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة عن تنظيمها لندوات للتوعية ببعض الأمراض الخطيرة، وأبرزها بمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وأوضحت اللجنة أنها تنظم ندوة للتوعية بخطورة المرض وطرق انتقاله وضرورة محو وصمة العار حول المصابين به.

وتقام الندوة، اليوم، في قاعة الدكتور حسن حسنى بالجامعة، في عين حلوان.

جدير بالذكر أن كلية الطب جامعة حلوان بدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الأحد 8 وتنتهى الخميس 19 ديسمبر.
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