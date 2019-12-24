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محافظات

تحصين 24 ألفا و 252 حيوانا ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في أسوان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:32 ص
تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية
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شاذلى عبد الفتاح
أكدت الدكتورة عبير الشامى مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، استمرار المديرية في تفعيل فعاليات الحملة القومية الثالثة ضد مرضَيْ الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى إنطلقت يوم 23 أكتوبر 2019 فى جميع أنحاء المحافظة. 

وأشارت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان إلى أنه حتى يوم 22 من شهر ديسمبر الجارى، تم تحصين 24 ألفا و 252 رأس ماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز على مستوى الإدارات المختلفة التابعة لمحافظة أسوان .

وأكدت عبير الشامى أن فعاليات الحملة القومية الثالثة ضد مرضَى الحمى القلاعية والوادى المتصدع تتم بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضافت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه من المقرر خلال شهر يناير 2020 تنفيذ حملة للتحصين ضد "الجلد العقدي" في جميع مدن وقرى ومراكز المحافظة؛ لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من فعاليات هذه الحملات الهادفة.
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