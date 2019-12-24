وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح وإيران تبدأ عمليات جديدة في مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

سامح شكري: مصر تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة

السعودية.. أحكام أولية بحق متهمين في قضية خاشقجي

نجل خاشقجي: القضاء السعودي أنصفنا ونؤكد ثقتنا به

قرقاش: القضاء السعودي مستقل ونزيه ونرفض أي محاولة لاستغلال قضية خاشقجي

رئيس الوزراء التونسي المكلف: سأعمل على تشكيل حكومة كفاءات





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة فيما يتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





واهتمت "الأنباء" بتصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية يتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار.





وأشار شكري إلى أن مصر باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، مؤكدا ان القاهرة تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف من أجل تحقيق واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي.





وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن النيابة العامة السعودية أعلنت عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا، حيث قالت إنها أصدرت أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي، مشيرةً إلى أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم و أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين.





ونقلت "الوطن" عن صلاح، نجل جمال خاشقجي، قوله "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، واليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم، بإذن الله، جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة".





وأبرزت "الأنباء" بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول بيان النيابة السعودية، حيث قالت إن تلك الأحكام ؤكد التزام المملكة العربية السعودية وحرصها على تنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية ضمن إجراءات اتسمت بالوضوح والمصداقية وبشكل كفل لكافة الأطراف حقوقها القانونية، فيما صرح أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، بأن تعامل المملكة مع محاكمة المتورطين بجريمة مقتل جمال خاشقجي يؤكد استقلالية القضاء السعودي، ونزاهته وكفاءته، حيث تميزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفافة.





وشدد قرقاش على رفض أي محاولات لاستغلال قضية جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.





في سياق آخر، ذكرت "الراي" أن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح توفى، أمس الاثنين، عن 79 عاما، إثر سكتة قلبية ألمت به في منزله، مشيرةً إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كلف اللواء سعيد شنقريحة قائد القوات البرية رئاسة الأركان بالنيابة.





وأعلن الرئيس الجزائري الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على إثر وفاة قائد صالح، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي.





ونقلت "الوطن" عن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي قوله إنه يعتزم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية، مضيفًا أن معاييره لتشكيل الحكومة هي "الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير"، وأوضح أنه سيعمل على أن يكون الفريق الحكومي "منسجما"، مشيرا إلى أن المشهد السياسي فيه الكثير من التجاذب بين الأحزاب التونسية.





وقالت "الجريدة" إن قوات الجيش العربي السوري حاصرت قطة مراقبة تركية في بلدة الصرمان جنوبي شرق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعدما حققت تقدمًا ميدانيًا خلال الأيام القليلة الماضية.





دوليًا، نقلت "الأنباء" عن مسئول أمريكي قوله إن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بتهمة قتل الصحافي جمال خاشقجي "خطوة مهمة"، مضيفًا: "أحكام اليوم خطوة مهمة لكي يدفع كل مسؤول عن هذه الجريمة الرهيبة" ثمن ما اقترفه.



