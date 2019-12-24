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رياضة

أخبار الرياضة| إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط.. ليفربول يرشح 3 أهداف لصلاح لنيل جائزة الموسم.. الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع مهاجم أفريقي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:16 ص
الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:


قررت اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى إحالة رضا عبد العال المدير الفنى لبلدية المحلة إلى لجنة الانضباط بالجبلاية.


رشح نادي ليفربول، 3 أهداف، لنجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح؛ للحصول على لقب أفضل هدف في عام 2017.


أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالمدير الفني للفريق ريني فايلر بعد الفوز على الاتحاد السكندري 4-0 مساء الاثنين في بطولة الدوري.


يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي أن نقطة التحول في مباراة الشياطين الحمر أمام الاتحاد السكندري، كانت في أداء اللاعبين خلال الشوط الثاني.


اختار أسطورة فريق ليفربول جيمي كاراجر اللاعب محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإنجليزي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الأحمر من ضم الصفقة الثانية التي سيتعاقد معها الفريق الأول لدعم صفوفه في يناير المقبل.

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