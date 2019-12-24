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أخبار البلد

يحدث اليوم: الإنتاج الحربي يواجه الزمالك.. واحتفالان بـ عيد العلم والـ111 عاما لـ جامعة القاهرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:20 ص
عيد العلم
عيد العلم
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أ ش أ
يشهد اليوم الثلاثاء، 24 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة إعادة محاكمة 34 متهمًا في القضية المعروفة بـ "اقتحام قسم شرطة التبين".

بكين .. تنطلق القمة الثلاثية بين قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية والتي ستبحث كيفية التعامل مع تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية وتعميق التعاون الاقتصادي.

القاهرة .. تحتفل جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، وبمرور 111 عامًا على إنشائها وتكرم مجموعة من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية.

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الإنتاج الحربى والزمالك) على ستاد السلام ؛ في تمام الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري المصري.
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