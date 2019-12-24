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محافظات

القبض علي عامل سرق محل هواتف محمولة بسوهاج

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
هواتف محمولة
هواتف محمولة
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خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض علي عاطل لسرقته 25 هاتف محمول ومبلغ 5900 جنيه عقب كسره قفل المحل، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بورود بلاغ "علي.ن.م، 28 عاما، يقيم حارة البلك مركز أخميم، يعمل فرد أمن، بسرقة محل هاتف محمول خاص به ببندر أخميم، حيث اكتشف كسر القفل الخاص بالمحل وسرقة 25 هاتف محمول مختلفة الماركات ومبلغ 5900 جنيه.

توصلت التحريات ان وراء الواقعة "زياد.م.ص" 28 عاما ومقيم الجناين بندر أخميم، وعقب استئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المذكور، وتم ضبط المسروقات والمبلغ المالي، والآلات المستخدمة في عملية السرقة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة برقم 13902 اداري مركز أخميم، وجارِ العرض علي النيابة العامة.
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