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عيار 18 يسجل 572 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24- 12 -2019.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:28 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 24 - 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 24- 12 – 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 572 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 667 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 762 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم 5341 جنيهات.


وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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