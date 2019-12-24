زعماء سول وبكين وطوكيو يتفقون على بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن

اتفق زعماء كوريا الجنوبية والصين واليابان اليوم الثلاثاء على بذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مؤكدين أن نزع السلاح النووي الكامل وإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية يخدمان المصلحة المشتركة للدول الثلاث.



وجاء ذلك خلال محادثات القمة الثلاثية الثامنة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، التي أقيمت صباح اليوم في مدينة تشنجدو في مقاطعة سيتشوان بالصين.



وتبادل زعماء الدول الثلاث -حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين دولهم وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تحقيق تقدم ملموس في نزع السلاح النووي من خلال الاستئناف المبكر للمفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ليس للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل في شمال شرق آسيا والعالم.



واتفقوا على بذل الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف لاستئناف المفاوضات النووية ، كما اتفقوا على بذل الجهود لتطوير التعاون بين الدول الثلاث من خلال إجراء محادثات القمة الثلاثية بصورة منتظمة وإضفاء الطابع المؤسسي.



ويخطط زعماء الدول الثلاث لتعزيز التعاون في مجالات مكافحة تلوث الهواء والاقتصاد والمجتمع والبيئة، وخلق بيئة تجارية مفتوحة ومتبادلة المنفعة، وتوسيع التعاون في العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الاتصال الإقليمي وتوطيد التعاون في البنية التحتية.



وجددوا التأكيد على ضرورة تعزيز التبادلات البشرية والثقافية في المنطقة وتوسيع التعاون والتبادل في مجال الرياضة من خلال بذل الجهود المشتركة لإنجاح أولمبياد طوكيو الصيفية لعام 2020 وأولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 ، وتبنوا "رؤية التعاون بين الدول الثلاث للعقد القادم" التي تحمل رؤية واتجاه التعاون الثلاثي في المستقبل.

