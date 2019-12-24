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أخبار العالم

موقع أمريكي إخباري: تهديدات كوريا الشمالية تضع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في حالة تأهب

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
أ ش أ
أفاد موقع (إيه بي سي نيوز) الإخباري الأمريكي اليوم الثلاثاء بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أصبحتا في حالة تأهب قصوى بعد التهديدات التي أطلقتها كوريا الشمالية بتقديم هدايا لهما في عيد الميلاد.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن سلطات الطيران الأمريكية أصدرت تحذيرا لشركات الطيران التجارية في وقت سابق من هذا الشهر حول احتمالية قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ بعيد المدى في الأسابيع المقبلة.

وأفاد بيان للإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران "نحذر من اختبار إطلاق صاروخ بعيد المدى قبل نهاية عام 2019، أو في وقت مبكر من 2020"، وجاء ذلك نقلا عن تحليلها للتهديدات الشمالية.

وأضاف الموقع الأمريكي أن السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية في حالة تأهب هذا الأسبوع لاحتمال اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بعيد المدى.

ومن جانبها، أشارت كوريا الشمالية في وقت سابق إلى أنها قد تتراجع عن قرارها الاختياري بوقف الاختبارات النووية واختبارات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إذا قدمت الولايات المتحدة مقترحا تفاوضيا جديدا قبل نهاية العام لدفع المحادثات النووية المتوقفة.
كما ذكرت بيونج يانج أنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية اختيار "هدية عيد الميلاد" التي ترغب بها.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت اختبارين "مهمين" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية في وقت سابق من هذا الشهر. وأثار الاختباران اللذان يبدو أنهما اختباران لمحرك صاروخي قلقا عميقا من أن بيونج يانج تستعد لإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى.

ولفت تقرير الموقع الإلكتروني إلى احتمالية أن تقوم كوريا الشمالية باختبار صاروخ يعمل بالوقود الصلب أو صاروخ باليستي بحري، مضيفا أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى سيعرض علاقتها مع الصين وروسيا للتوتر، كما سيزيد الضغط على الرئيس الأمريكي ويدفعه لاتخاذ الطريق المتشدد.
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