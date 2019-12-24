فيديوجراف| القصة الكاملة لإطلاق نائبة الشرقية الرصاص حتى تسليمها للسلاح

أثارت النائبة نوسيلة إسماعيل، الرأي العام بعد انتشار فيديو لها وهي تقوم بإطلاق النار في الهواء من نافذة أحد العقارات.



النائبة نوسيلة، بررت فعلتها بأنها كانت تحتفل بحفل خطوبة ابنتها، وأن سلاحها مرخص، كما أنها تلقت تدريبا على إطلاق النار، ولم يتعرض أحد للضرر من فعلتها.



الإعلامي أحمد موسى تواصل مع النائبة في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وانتقد تصرفها بشدة، ما دفع النائبة للتراجع.



من خلال الفيديوجراف، تعرف على تفاصيل واقعة إطلاق نائبة للنار في الهواء، وكيف أجبرها أحمد موسى على الاعتذار وتسليم سلاحها.