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أخبار العالم

المكسيك تتهم بوليفيا بترهيب دبلوماسييها

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:00 ص
المكسيك
المكسيك
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اتهمت المكسيك الحكومة الجديدة في بوليفيا بترهيب دبلوماسييها، معربة عن قلقها إزاء ما وصفتها بـ"المراقبة المفرطة" لمقر إقامة السفير المكسيكي والسفارة المكسيكية في لاباز.

وقالت المكسيك ـ في خطاب لمنظمة الدول الأمريكية حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ إن بوليفيا ترهب الدبلوماسيين وحاولت احتجاز وتفتيش سيارة السفير المكسيكي.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية في بوليفيا إنها تدرس الانسحاب من مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وذلك لان المكسيك سوف تترأس المجموعة خلال 2020، مضيفة أن مكسيكو سيتي ارتكبت سلوكا غير ودي وأحجمت عن الاعتراف برئاسة الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جنين أنييس.
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