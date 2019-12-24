مساران للبواخر السياحية.. بدء أعمال السدة الشتوية بالأقصر.. صور

بدأت اليوم، الثلاثاء، بمحافظة الأقصر "السدة الشتوية" وسوف تستمر لمدة تحددها وزارة الرى سنويا، حيث يتم فيها حبس مياه النيل عن المجرى المائى لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الري والصرف.



وقال المهندس محمد عبد الوهاب، مدير مشروع التكريك بالنقل النهري بالأقصر، إن شركة النقل النهرى بدأت فى تكريك المسار الملاحي الشرقي والغربي للفنادق العائمة، لتفادى تكرار شحوط البواخ، ويتم تنظيم مرور العائمات أيام الرحلات الأحد والثلاثاء والجمعة بالمجرى الملاحى.



يأتى هذا في ظل توجيهات اللواء ياسر جلال غنيم، رئيس مجلس إدارة النقل النهري، لعمل اللازم لمواجهة فترة السدة الشتوية وتفادي تكرار شحوط البواخر السياحية.



وأوضح أن المجرى الملاحي يصمم من خلال استشاري الهيئة العامة للنقل النهري ومعهد بحوث النيل القائم بالاستشارات الفنية بنهر النيل والمتبع لعرض المجرى الملاحي بأسوان والأقصر 100 متر، إلا إذا حدثت تغيرات وتعديل وقد يعدل العرض إلى 70 مترا، وذلك للسماح بمرور البواخر.



وأضاف أنه بدأ التكريك الآن بمنطقة المريس بمركز أرمنت وبين الجبلين بمركز إسنا لمرور العائمات بالمسار الشرقي والغربي في آن واحد، وذلك عن طريق شركة الكراكات المصري، مشيرا إلى أنه تم عمل غرفة عمليات مستمرة على مدار الـ24 ساعة تحسبا لحدوث أي طارئ وتوجيه البواخر أثناء المرور.



وينشر "صدى البلد" الصور الأولى لبدء أعمال التكريك بموقعى المريس وبين الجبلين ومل مسارين بالنيل لمرور الفنادق العائمة السياحية لمنع حوادث الشحوط.

