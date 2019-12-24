عبد العال يناقش مع ياسر رزق وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه عقب الجلسة العامة أمس، الاثنين، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية.



وبحسب بيان، جرى خلال اللقاء مناقشة وضع القارة الأفريقية على الأجندة الإعلامية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بترسيخ العلاقات المصرية-الأفريقية، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



كان الكاتب ياسر رزق التقى بأعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أمس، الاثنين، لمناقشة الهوية المصرية، ومدى ارتباطها بدول القارة الأفريقية.