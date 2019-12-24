استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية الثلاثاء 24-12 -2019.. الدولار يسجل 15.99 جنيه للشراء.. الريال السعودى بـ 4.25 جنيه للشراء.. والذهب عيار 21 يسجل 664 جنيها للجرام

الدولار يسجل 15.99 جنيه

اليورو بـ 17.52 جنيه

الإسترليني يسجل 20.83 جنيه

الريال السعودى يسجل 4.25 جنيه

الدرهم الإماراتي يسجل 4.38 جنيه

استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 661 جنيها

سعر الدولار الأمريكي

سعر اليورو​

سعر الجنيه الاسترليني​



الفرنك السويسري​

سعر الـ 100 الين اليابانى

سعر اليوان الصينى

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر العالمي للذهب



سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 24-12 -2019، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 24-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:سعر الدولار والعملات الأجنبية:سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.72 جنيه، وبيعا 17.52 جنيه بمستهل التعاملات.أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.68 جنيه، وبيعا 20.83 جنيه.وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.27 جنيه، وبيعا 16.39 جنيه.أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.61 جنيه، وبيعا 14.71 جنيه.سجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.27 جنيه، وبيعا 2.29 جنيه.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل الريـال السعودي اليوم، الثلاثاء، نحو 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 52.42 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع.وسجل الدرهم الإماراتي، اليوم، الثلاثاء، نحو 4.35 جنيه للشراء و4.38 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني، اليوم، الثلاثاء، نحو 41.33 جنيه للشراء و40.79 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية و الدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.واستقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم،الثلاثاء 24-12-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 661 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصصظ.ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 661 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 755 جنيهًا.وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، عيار 18، نحو 567 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 441 جنيها.بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23494 جنيها للأوقية.أما الجنيه الذهب فقد سجل 5288 جنيها.وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.