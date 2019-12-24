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فن

إياد نصار لـ صدى البلد: لا مانع من المشاركة في مسلسل ممالك النار

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:20 م
اياد نصار
اياد نصار
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شيرى نبيل
قال النجم إياد نصار بأنه لا مانع من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "ممالك النار" إذا عرض عليه فهو عمل متكامل ومتميز .

وأضاف اياد نصار، في تصريح لـ صدى البلد : بالطبع أوافق إذا عرض علي ولم أقلق من المقارنة بفنان آخر فأنا من الفنانين الذين يقبلون التحدي لإثبات قدراتي الفنية .

يذكر أن الفنان إياد نصار يعرض له مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما.

وهو من بطولة داليا مصطفي وكل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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