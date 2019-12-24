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فن

سولاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها الكاتبة السورية الكبيرة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
سولاف فواخرجى
سولاف فواخرجى
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شيرى نبيل
حرصت الفنانة السورية سولاف فواخرجي على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الكاتبة ابتسام أديب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدتها.

وعلقت سولاف: "ابتسامتي، كل عام وأنت بحضورك وبغيابك، قوتي وضعفي، كل عام ولحظة ميلادك يا ملكتي، كياني وتكويني، كل عام، وحتى لو رحتي قلبك وطني، وحضنك بيتي، وصوتك دوايي من خوفي".

وأضافت سولاف: "وكل يوم ، صبح ومسا، مع كل طلعة شمس ومع كل عتمة ليل، وريحتك ادماني وتعويذتي اشتقتلك بعدد المرات يلي قلتلك فيها:

ماما وبحبك قد ما بخاف على ولادي لأنو هنّي مني ... وانا منك و رح تضلي فيني ما دام الروح بعدها فيني".

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