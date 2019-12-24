سولاف فواخرجي تحيي ذكرى والدتها الكاتبة السورية الكبيرة

حرصت الفنانة السورية سولاف فواخرجي على إحياء ذكرى ميلاد والدتها الكاتبة ابتسام أديب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لوالدتها.



وعلقت سولاف: "ابتسامتي، كل عام وأنت بحضورك وبغيابك، قوتي وضعفي، كل عام ولحظة ميلادك يا ملكتي، كياني وتكويني، كل عام، وحتى لو رحتي قلبك وطني، وحضنك بيتي، وصوتك دوايي من خوفي".



وأضافت سولاف: "وكل يوم ، صبح ومسا، مع كل طلعة شمس ومع كل عتمة ليل، وريحتك ادماني وتعويذتي اشتقتلك بعدد المرات يلي قلتلك فيها:



ماما وبحبك قد ما بخاف على ولادي لأنو هنّي مني ... وانا منك و رح تضلي فيني ما دام الروح بعدها فيني".



