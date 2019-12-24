خبير اقتصادي: وعى المواطن وراء نجاح البرنامج الاقتصادى.. فيديو

قال الدكتور علي الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن وعى المواطن المصرى ووطنيته الكبيرة ساهم بشكل واضح فى التحرك الاقتصادي المصري، وفي رفعة شأن البلاد بوجه عام.
وأضاف "الإدريسي" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc "واجهنا العديد من الضغوطات والتحديات الصعبة التي ترتبط بالاستقرار السياسى والأمنى، فى ظل ما يشهده المجتمع فى الفترة الماضية من الحروب التجارية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام والتباطؤ فيها.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه منذ عام 2016 تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وقرارات مرتبطة بترشيد الدعم، والتركيز على أولويات الدولة، مؤكدا أنه تم وضع خطة واضحة للإصلاح وخفض الموازنة، لافتا إلى أننا ركزنا على المؤشرات رئيسية مثل: البطالة والتضخم والجزء الخاص بالحماية الجماعية والقضايا المرتبطة بحياة المواطن من الدعم والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات والإسكان الاجتماعى.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه تم العمل على كسب ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن كل ذلك بدأ ينعكس على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وتابع الخبير الاقتصادى، الآن الاحتياطي الأجنبي 45.3 مليار دولار، مقارنة بعام 2010 فكان الاحتياطى الأجنبى يقترب من 35 مليار دولار.
وأضاف "الإدريسي" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc "واجهنا العديد من الضغوطات والتحديات الصعبة التي ترتبط بالاستقرار السياسى والأمنى، فى ظل ما يشهده المجتمع فى الفترة الماضية من الحروب التجارية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام والتباطؤ فيها.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أنه منذ عام 2016 تم وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي وقرارات مرتبطة بترشيد الدعم، والتركيز على أولويات الدولة، مؤكدا أنه تم وضع خطة واضحة للإصلاح وخفض الموازنة، لافتا إلى أننا ركزنا على المؤشرات رئيسية مثل: البطالة والتضخم والجزء الخاص بالحماية الجماعية والقضايا المرتبطة بحياة المواطن من الدعم والصحة والتعليم والقضاء على العشوائيات والإسكان الاجتماعى.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه تم العمل على كسب ثقة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن كل ذلك بدأ ينعكس على المؤشرات الاقتصادية للدولة.
وتابع الخبير الاقتصادى، الآن الاحتياطي الأجنبي 45.3 مليار دولار، مقارنة بعام 2010 فكان الاحتياطى الأجنبى يقترب من 35 مليار دولار.
وأكد أن التحسن الحاصل فى المصادر الدولارية فى الاقتصاد المصري والقضاء على السوق السوداء الموازية للدولار واضحة، إلى جانب قرار ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج والتعامل مع الجهاز المصرفى مباشرة وثقة المؤسسات والمواطنين فى التعامل مع الجهاز المصرفى، مضيفا أن سعر صرف الجنيه المصرى بدأت يرتفع أمام الدولار من بداية 2019.