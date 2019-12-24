صراع القاع يشعل مواجهة طنطا وأسوان بـ الدوري

يستضيف فريق طنطا نظيره أسوان، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.



ويسعى فريق طنطا بقيادة مدربه أيمن المزين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للابتعاد عن دائرة الهبوط، والتقدم إلى منتصف جدول الترتيب.



على الجانب الآخر، يسعى فريق أسوان لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد سلسلة النتائج المخيبة للآمال، منذ انطلاق المسابقة.



ويحتل فريق طنطا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أسوان في المركز الأخير بـ 5 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، مصر المقاصة مع فريق مصر، والزمالك مع الإنتاج الحربي.