إياد نصار: المسلسلات التاريخية تتطلب إنتاجا ضخما

أكد النجم إياد نصار أن فكرة تصوير المسلسل التاريخي "ابن رشد" لا تزال قائمة، لافتا إلى أن العمل بحاجة إلى إنتاج ضخم.



وقال إياد نصار، لـ"صدى البلد": إن المسلسلات التاريخية تحتاج إلى دعم للفكرة، فهي ليست مشروعا فرديا وإنما مشروع دولة، فالمسلسل ضخم وهذا لا يخص الأعمال العربية فقط بل الأجنبية أيضا.



جدير بالذكر أنه يعرض للفنان إياد نصار مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما.



وهو من بطولة داليا مصطفى وكل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

