AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إياد نصار: المسلسلات التاريخية تتطلب إنتاجا ضخما

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:19 م
اياد نصار
اياد نصار
Advertisements
شيرى نبيل
أكد النجم إياد نصار أن فكرة تصوير المسلسل التاريخي "ابن رشد" لا تزال قائمة، لافتا إلى أن العمل بحاجة إلى إنتاج ضخم.

وقال إياد نصار، لـ"صدى البلد": إن المسلسلات التاريخية تحتاج إلى دعم للفكرة، فهي ليست مشروعا فرديا وإنما مشروع دولة، فالمسلسل ضخم وهذا لا يخص الأعمال العربية فقط بل الأجنبية أيضا.

جدير بالذكر أنه يعرض للفنان إياد نصار مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما.

وهو من بطولة داليا مصطفى وكل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داليا مصطفى في ندوة صدى البلد: الجمهور يناديني بـ قسمت في الشارع.. صور

داليا مصطفى: ترتيب اسمي بتتر حواديت الشانزليزيه لا يشغلني | صور

داليا مصطفى: مرقس عادل مخرج موهوب.. صور

رد فعل ابن داليا مصطفي بعد رؤيتها بملابس مثيرة..فيديو

إياد نصار: شخصيتي في «حواديت الشانزليزيه» تجمع بين القبح والشر

إياد نصار: مرقص عادل مخرج موهوب

ترشيحاتنا

قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 9 ساعات

مصر للطيران تحتفل بالفنان حمادة هلال

باسم مرسي يتحدى مصطفى محمد.. التشكيل المتوقع لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك

رعب في إيران.. أوامر عليا بقتل المتظاهرين في الشوارع دون رحمة

في عيد ميلاد محمد فريد.. تعرف على حقيقة إصابته بالسرطان

الهدف الثاني التسلل.. إبراهيم سعيد: فوز الأهلي على الاتحاد يعيد الثقة للاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصلت إلى 15 مليون دولار.. تعرف على أسعار فساتين هاني البحيري

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

كلنا واحد.. ضباط حقوق الإنسان يوزعون الهدايا على الأطفال بدور الأيتام المعاقين