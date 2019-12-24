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أخبار العالم

رسالة تهدد بتفجير مسجد وقتل المصلين في هذه الدولة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
صدى البلد
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وكالات

تلقت إدارة مسجد يقع في مدينة ترولهتان غربي السويد، رسالة بريدية تهدد بتفجيره وقتل المصلين فيه.

وجاء التهديد عبر رسالة وصلت مساء الأحد، إلى صندوق البريد الخاص بالجمعية الثقافية الإسلامية التي تدير شؤون المسجد، الذي تقام فيه الصلوات وخطب الجمعة، بحسبما أفاد به، شادي منصور عضو الجمعية.

ووفق منصور "تعتقد إدارة المسجد أن الرسالة أرسلت من قبل جماعات عنصرية تعادي المسلمين".

وأضاف أنه من وجد الرسالة بصندوق البريد "ويبدو من الطابع البريدي والختم الموجود على غلاف الرسالة أنها جاءت من مدينة مالمو جنوبي السويد وتضمنت تهديدا بتفجير المسجد وقتل المسلمين إضافة إلى دعوتهم لترك البلاد".

وكشف منصور أن إدارة الجمعية أبلغت الشرطة بالأمر، ودعت المسلمين في المدينة لضرورة توخي الحيطة والحذر.

وأشار إلى أن عددا من المساجد في ترولهتان ومدن أخرى بالسويد "تعرضت خلال الفترات الماضية لحالات تهديد وتخريب ورشق جدرانها بالبيض ووضع رأس خنزير على أبوابها".

وجاء التهديد بعد أيام قليلة من إطلاق مجموعة عنصرية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى قتل المسلمين وحرق مساجدهم في السويد.

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