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أخبار العالم

ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.. بدء إنشاء 111 وحدة سكنية بـ غزة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
بدء انشاء 111 وحدة
بدء انشاء 111 وحدة سكنية بـ غزة ضمن مشاريع المنحة الايطالية
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سمر صالح
أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني ناجي سرحان، انطلاق العمل في إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية.

وقال سرحان إن المشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية بإجمالي 111 وحدة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع حيث تم حفر الأساسات لعدد من العمارات السكنية.

وتوجه سرحان بالشكر إلى الحكومة الإيطالية على هذه المنحة، مشيرا إلى أن وزارته تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان سلمت قبل أيام المرحلة الأولى من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كليا.
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