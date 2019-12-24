شاهد.. حمادة هلال يحتفل بأعياد الكريسماس على رحلة مصر للطيران

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الفنان حمادة هلال متوجها إلى باريس، على متن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى هناك.



وحرصت مصر للطيران، على مشاركة حمادة هلال، احتفالاتها بأعياد الكريسماس داخل مطار القاهرة الدولي، وتم التقاط صور تذكارية له قبل سفره داخل استراحة مبنى الركاب 3 بالمطار.



وتحتفل مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، مع عملائها المسافرين علي متن الرحلات وداخل صالات السفر والوصول والاستراحات داخل مطار القاهرة الدولي، بأعياد الكريسماس.



ودفعت مصر للطيران، بفرق من العلاقات العامة داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، للاحتفال مع المسافرين وتوزيع الهدايا التذكارية والتقاط الصور.



وتشهد المطارات المصرية بصفة عامة ومطار القاهرة خاصة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث تم تزيين مباني الركاب داخل صالات السفر والوصول بأشجار الكريسماس، وتوفير عارفين بيانو للمرة الأولى داخل الصالات.