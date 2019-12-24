صدفة.. تواجد محافظ مطروح ينقذ 3 أشخاص من الغرق.. فيديو

أنقذت العناية الإلهية ثلاثة أفراد من الغرق بعد أن لعبت الصدفة دورها بتواجد محافظ مطروح علي الشاطئ.



وخلال تحرك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في الزيارة الميدانية لمدينة براني يرافقه المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة مطروح استوقفه استغاثة مواطن على كورنيش المدينة بمنطقة شاطئ العوام لتعرض بعض الأفراد للغرق.



وعلى الفور أسرع محافظ مطروح أوقف سيارته وتم الاتصال بالمسطحات المائية والإسعاف والقوات البحرية لسرعة إنقاذ الغرقى، وعلى الفور وصلت قوات الإنقاذ وتم إنقاذ الثلاثة أشخاص قبل أن يوشكوا على الغرق نهائيا علي الرغم ما تشهده مطروح اليوم من سوء الأحوال الجوية وارتفاع حركة موج البحر.



واطمأن محافظ مطروح على إنقاذ ثلاثة أشخاص الغرقى وتقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لمستشفى مطروح العام للاطمئنان عليهم مقدما الشكر لفرق الإنقاذ بعد تحركها السريع.