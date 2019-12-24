عبد العال يهدي درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل أحمد شرموخ

استقبل الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب - بمكتبه - نجل النائب الراحل أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة مركز ملوي في حضور نواب محافظة المنيا.



وأهدى الدكتور عبد العال درع مجلس النواب لنجل النائب الراحل تقديرًا لجهود النائب خلال الفصل التشريعي الحالي.



وكان النائب شرموخ قد وافته المنية يوم الأحد 8 ديسمبر بعد صراع مع المرض، وأعلن الدكتور علي عبد العال خلال جلسة الثلاثاء 10 ديسمبر خلو مقعد الدائرة بعد أن استعرض الخطاب الوارد من وزير الداخلية لإخطار المجلس بوفاة النائب.