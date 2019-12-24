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أخبار البلد

وزير الاتصالات يلتقي بأعضاء حماية حقوق المستخدمين في أول اجتماع له

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:38 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين في أول اجتماع لها بتشكيلها الجديد وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استهل الدكتور عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على قبولهم مسئولية المشاركة في عضوية هذه اللجنة المنوط بها إصدار التوصيات التي تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات. وأوصى السيد الوزير اللجنة بالإكثار من اصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطًا الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات؛ وأكد السيد الوزير انه تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت ثانية إلى 20 ميجابت الثانية، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، واتاحة تقارير القياسات شهريًا للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات؛ كما أوصت بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.

حضر اجتماع اللجنة المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات.

الجدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة اكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.

كان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضم التشكيل الجديد كل من:
• السيد الاستاذ/ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
• السيد الدكتور/ أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق.
• السيد الدكتور/ سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة.
• السيد الدكتور/ شريف كامل عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الامريكية.
• السيد اللواء الدكتور/ راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك.
• السيد الدكتور/ مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية.
• السيدة الاستاذة/ مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• السيد الاستاذ/ خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب.
• السيد الدكتور/ طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
• السيدة/ الاستاذة/ سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
• السيد الدكتور/ مدحت عبد المنعم المسيري أستاذ الهندسة الفيزيائية - جامعة القاهرة.
• السيد الاستاذ/ ياسر فتحى رزق رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار اليوم.
• السيد الاستاذ/ محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الاهرام.
• السيد الاستاذ/ جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار.
• السيد الدكتور/ خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات.
• السيد الاستاذ/ أسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي.
• السيد الاستاذ/ عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي.
• السيد الاستاذ/ محمد أبو شقة استاذ قانوني.
• السيد الاستاذ/ كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم.
• السيد المهندس/ أحمد عبد العزيز مدير عام السياسات التقنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).
• السيدة الاستاذة/ هدى الديب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).
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