في أول تعليق له بعد الحكم.. والد محمود البنا: حق نجلي لن يضيع فى السماء

خرج والد محمود البنا "شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، عن صمته الذي التزمه منذ أن سمع الحكم بالسجن على قاتلي نجله.



وكتب على فيسبوك الخاص به، ان جزاء القاتل عند ربه لا محالة وان حق نجله ان ضاع في الأرض فلن يضيع في السماء عند رب العباد، واستشهد بآيات من القرآن الكريم التي تدل على أن جزاء القتل هو القتل.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد أشرف راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.



وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 15 سنة للثلاث متهمين الأول، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع.