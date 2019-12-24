محافظ أسيوط يأمر بنقل الأسر المتضررة من تصدع 4 منازل بسبب هبوط أرضي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 4 منازل ريفية بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب إثر تعرضها لتصدع وتشققات كبيرة نتيجة حدوث هبوط أرضي بالمنطقة نتيجة حفر بئر صرف صحي بالمنطقة.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بتصدع 4 منازل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب عقب قيام بعض الأهالي بحفر بئر صرف صحي بالمنطقة وما ترتب عليها من كسر لماسورة المياه الرئيسية بالمنطقة مما أدى إلى تصدع المنازل وتشققها.



وعلى الفور انتقل المحافظ إلى مكان البلاغ ووجه سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان البلاغ تحسبًا لحدوث أية أضرار وتم فرض كردون أمني حول مكان المنازل المتضررة وتوجه فريق هندسي من الإدارة الهندسية بمركز أبنوب برئاسة تاج جلال رئيس المركز إلى المنازل المتضررة وتم إخلاء المنازل من السكان حفاظًا على أرواحهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأمر المحافظ بنقل الأسر المتضررة إلى وحدات سكنية بمساكن الأسر الأولى بالرعاية التابعة لمركز أبنوب وتوجيه مسئولي التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات مادية وعينية عاجلة لتلك الأسر مراعاة لظروفهم وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل المتضررة ومعرفة أسباب الواقعة وإيجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



كما التقى المحافظ ببعض الأهالي وأصحاب المنازل المتضررة وطمأنهم على توفير سكن مناسب لهم ولأسرهم وصرف مساعدات عاجلة لهم ومتابعته لتقرير اللجنة الهندسية بعد إجراء المعاينات اللازمة للمنازل المتضررة والمنازل المجاورة.