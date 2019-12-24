الإمارات تدين التفجير الإرهابي في الصومال.. الحريري ينفي الموافقة على تكليف دياب بتشكيل الحكومة.. والجيش الليبي يتهيأ للحسم والسراج يقر بالعزلة.. أبرز عناوين صحف الإمارات

قرقاش: قطر نصف خطوة للأمام

السعودية تقضي بإعدام خمسة متهمين في قضية خاشقجي

حفتر إلى اليونان خلال أيام

إمام أوغلو: أردوغان لم يترك في موازنة إسطنبول ما يكفي للأجور

عشرات القتلى والجرحى جراء سقوط حافلة بواد في إندونيسيا

قمة ثلاثية بين الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسط تصاعد التوترات

بولتون يحذّر من خطر وشيك لكوريا الشمالية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.محليا، سلطت صحيفة "الاتحاد" الضوء على استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا الصديقة.ورحب بن زايد بزيارة الرئيس الإريتري للدولة وبحث معه، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، علاقات الصداقة وإمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.وركزت صحيفة "البيان" على إدانة دولة الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع خارج فندق بمدينة جالكعيو في الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة "الخليج" إعلان النيابة العامة في السعودية، أمس، الاثنين، صدور أحكام بالقتل قصاصًا على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.كما قضت الأحكام بإطلاق سراح عشرة أشخاص لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد عسيري، نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، كما تم الإفراج عن القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية، وأضاف أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى تصريح وزير الدولة للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن الأزمة مع قطر تشهد نصف خطوة إلى الأمام، واثنتين إلى الوراء.وكتب قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «سألني ضيف أجنبي عن تطورات أزمة قطر، فأجبته: نصف خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء، مكمن المشكلة أن ألد أعداء قطر هي قطر».وكان قرقاش أكد، في تغريدات سابقة، أن محاولات الدوحة المتكررة لشق الصف، تهدف إلى التهرب من التزاماتها.وأفادت صحيفة "البيان" بأن مصدر عسكري من القيادة العامة للجيش الليبي أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيقوم خلال الأيام القادمة بزيارة إلى اليونان لبحث الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.وأوضحت صحيفة "الخليج" تأكيد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات الجيش الليبي اقتحمت عدة أحياء في طرابلس، مثل عين زارة، حيث أضحت قواته على بعد 6 كيلومترات من قلب طرابلس، وتوقع دخول منطقة تاجورة، مؤكدًا أن نهاية الميليشيات أصبحت قريبة تمامًا، في وقت حاول فيه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج إيجاد مبررات للدعم التركي قائلا إن حكومته تحتاج إلى دبابات وطائرات مسيرة. وفي تأكيد على استفحال عزلته، قال السراج: «ليس لدينا بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا».وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، نفى صحة معلومات منسوبة إلى وزير حزب الله في الحكومة محمود قماطي، حول موقف الحريري من تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أغلق مناصرون لتيار المستقبل، الذي يتزعمه سعد الحريري، عددًا من الطرق الأساسية والمناطق في العاصمة بيروت، أمس، احتجاجًا على تكليف دياب، وحذروا من «انهيار حقيقي».وأشارت صحيفة "البيان" إلى هجوم عمدة مدينة إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة بسبب أداء الحزب في المدينة، قبل أن يتولى هو شؤونها بصفته عمدتها الجديد.وتحدث إمام أوغلو في مؤتمره الصحفي أمس، بمناسبة مرور أول ستة أشهر على توليه منصبه، عن إدارة سيئة من جانب الحزب وديون مرتفعة.دوليا، قالت صحيفة "الاتحاد" إنه تم العثور على جثث ثلاثة طلاب جامعيين داخل كهف في إندونيسيا بعدما علقوا جراء فيضان، على ما أفاد مسئولون أمس، الاثنين.وكانت عملية بحث وإغاثة أطلقت الأحد، قد نجحت في إنقاذ خمسة أشخاص من كهف ليلي في غرب جزيرة جاوة بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار ما أدى إلى فيضانات، وفق السلطات.كما أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى مصرع 25 شخصًا على الأقل، جراء سقوط حافلة في واد بجزيرة سومطرة الإندونيسية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم، الثلاثاء.وأفادت تقارير أولية، بأن 24 شخصًا لقوا حتفهم، لكن رجال الإنقاذ انتشلوا فيما بعد جثة أخرى من نهر استقرت فيه الحافلة بعد سقوطها، حسبما ذكرت بوابة "أوكيزون" الإخبارية، وتمكن ما لا يقل عن 13 شخصًا من الوصول إلى بر الأمان.وأشارت صحيفة "البيان" إلى انتقاد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أمس، الاثنين، بشدة سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، محذرا من أن الدولة النووية الآسيوية تشكل تهديدا "وشيكا".وبولتون الذي أقيل من منصبه في سبتمبر الماضي بسبب خلافه مع ترامب حول العديد من القضايا، خاصة كوريا الشمالية، قال في تغريدة: "هناك خطر وشيك على القوات الأميركية وقوات حلفائنا، والمطلوب سياسة أكثر فاعلية قبل أن تتمكن كوريا الشمالية من امتلاك تكنولوجيا نووية قادرة على تهديد الأراضي الأمريكية".وأوضحت الصحيفة نفسها أن الصين استضافت اليوم، الثلاثاء، زعيمي الجارتين المتخاصمتين كوريا الجنوبية واليابان في استعراض لنفوذها الدبلوماسي في المنطقة، وأيضًا في مسعى لتشجيع طوكيو وسيول حليفتي الولايات المتحدة الرئيسيتين على إقامة صلح بينهما.وستشهد القمة الثلاثية التي ستعقد في مدينة تشنغدو في جنوب غرب الصين أول لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-ان منذ 15 شهرًا، كما سيتطرق الاجتماع أيضًا إلى التحدي الإقليمي الذي تشكله كوريا الشمالية.