الخلع هو الحل| نجوم لم تطق زوجاتهم العيش معهم.. وفنانات لجأن للمحكمة للحصول على حريتهن.. تفاصيل

قررت الفنانة سارة نخلة رفع دعوى خلع على زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الوسط الفنى على الرغم من أن هذه القضية لم تكن الأولى من نوعها داخل الوسط الفنى، حيث سبقتها عدد من قضايا الخلع التي رفعتها الزوجات على أزواجهن.



نرصد بعض الفنانين الذين لقبوا بالمخلوع بعد أن قررت زوجاتهم رفع هذه القضايا.



سارة نخلة وأحمد عبد الله محمود

نشرت الفنانة سارة نخلة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعلن فيه رفعها لقضية خلع على زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود.



وقالت سارة نخلة: "بما أنه كان عامًا مليئًا بجلسات لمحكمة الأسرة وغيرها من المحاكم، فحبيت ابتدي سنة جديدة بعيدا عن كل دا وكان لازم اخلص بعد مرمطة سنة ونص.. النهارده عملت قضية خلع وتنازلت عن كل حقوقي الزوجية مقابل حريتي وطلاقي عشان أبقى فاضية لشغلي وحياتي".



وأضافت: "الله تعالى قال تسريح بإحسان وأنا بقالي سنة ونص متمرمطة عشان أحصل على التسريح دا، ولكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرّة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني، وعشان العشرة والعيش والملح، وعشان ما يتقلش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب والاحترام بس خلاص، هو شخص مؤدب وعلى دماغي من فوق بس الخلع هو الحل النهائي وفداهية حقوقي الزوجية مهما كانت، راح من عمري خمس سنين زواج مش هازعل على فلوس بقا".



وتابعت سارة نخلة قائلة: "ألف كلمة مخلوع ولا أسمع إن عندي جلسة جديدة وحدة في ٢٠٢٠ في محكمة الأسرة خلاص فرهدت، ولو على الفلوس ربنا بيعوض".



حسين فهمي

بينما أسدلت المحكمة في مصر الستار على زواج سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي من الفنان حسين فهمي بتطليقها طلقة بائنة للخلع.



وقالت رنا القصيبي إنها واجهت الصعاب لإقناع عائلتها - التي كانت ترفضه - بالزواج منه، وما إن تم الزواج حتى بدا شخصًا آخر، فلم تكن تعرف طباعه الصعبة ومعاملته غير اللائقة، وبدا أن لين طباعه وحسن أخلاقه الذي ظهر به كان مقدمة واستثناء مؤقتًا حتى يتمكن من الزواج بها، لكن بعدها ظهر على حقيقته كشخص تستحيل العشرة معه، إذ كان دائم الاعتداء عليها بالقول، والهمز واللمز، بل كان يقوم بالإيعاز إلى أحد الخدم بالاعتداء عليها وتخويفها، مما أصابها بأضرار نفسية سيئة وبالغة، إضافة إلى امتناعه عن النفقة عليها، بحجة أن حالتها المادية ميسورة بالرغم من وجوب نفقتها عليه.



زينة وأحمد عز

أما الفنان أحمد عز، فقد أصبح "مخلوعا" بعدما قامت الفنانة زينة برفع قضية خلع ضده أمام محكمة الأسرة، بعد أن أثبتت المحكمة أنه والد توأميها "عز الدين وزين الدين"، وتعد هذه القضية هي الأغرب، حيث لا يوجد عقد زواج رسمي بينهما.



أنغام

وحصلت الفنانة أنغام على حكم من محكمة الأسرة بخلع زوجها الملحن الكويتي فهد، بسبب عدم التفاهم بينهما، مبدية تخوفها على مستقبل ابنها عبد الرحمن، إذ قالت إن زوجها يسيء معاملتها وغيور من نجاحها الفني وشهرتها.



بوسي

بينما قامت المطربة الشعبية بوسي برفع دعوى خلع بعد أن نشبت الخلافات بينها وبين والد نجلها الوحيد ياسين، وسبق أن صرحت بأنها تعرضت للخيانة الزوجية، ومن المقرر أن تنظر القضية خلال أيام أمام المحكمة.



روبى وسامح عبد العزيز

أما الفنانة روبي التي كانت متزوجة من المخرج سامح عبد العزيز، فقررت أن تخلع زوجها، حيث قالت في دعواها إنها تزوجت بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014 وعاشرها المخرج عبد العزيز معاشرة الأزواج وأنجبت منه طفلة وحيدة تسمى طيبة، ثم نشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة وطلبت الخلع لأنها تبغض الحياة الزوجية معه.



هيدى كرم

وأقامت الفنانة هيدي كرم دعوى خلع من زوجها في محكمة الأسرة بمدينة نصر، كاشفة عن أن العلاقة بينهما وصلت لطريق مسدود نتيجة للخلافات المستمرة بينهما بسبب غيرته الزائدة عليها لاحتكاكها بالفنانين والمعجبين.



إيمان العاصي

بينما تقدمت الفنانة إيمان العاصي هي الأخرى بدعوى خلع ضد زوجها السابق رجل الأعمال نبيل زانوسي، وتنازلت فيها عن جميع حقوقها المالية وحصلت على الطلاق بعد مرور أقل من عام على زواجهما بسبب سوء المعاملة، وكانت متزوجة من قبله من علي منصور العوضي، ولم يدم الزواج إلا شهور قليلة ليتم الطلاق بعدها.