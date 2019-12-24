الأوقاف تعلن تخطي موقعها الرسمي حاجز الـ 23 مليون زائر ومتابع

أعلنت وزارة الأوقاف تخطى موقعها الرسمي ٢٣ مليون زائر ومتابع، كما تخطت صفحة الوزارة على "فيس بوك" أكثر من مليون وخمسين ألف متابع.



وتعهدت الوزارة، في بيان لها، بالعمل المستمر على تطوير موقعها وصفحتها وما يقدمانه في ضوء رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية.



كما أرجعت الوزارة هذا الإقبال على موقعها الرسمي لما يقدمه من محتوى علمي متميز، سواء خطب الجمع وترجمتها إلى ١٨ لغة إضافة إلى لغة الإشارة والمؤلفات العلمية والمقالات والحملات مثل حملتي "وطن بلا إدمان"، و"هذا هو الإسلام"، وما يقدمه أيضا من خدمات للمواطنين سواء نشر نماذج طلبات الخدمات التي تقدمها الوزارة أم استقبال الشكاوى وسرعة الاستجابة لها.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، أن وزراء الأوقاف والتربية والتعليم والتخطيط سيوقعون بروتوكول تعاون مساء اليوم، الثلاثاء، بشأن توفير 200 مليون جنيه لإنشاء مدارس للقرى الأولى بالرعاية.