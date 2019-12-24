أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور

قامت أحياء المنتزة ثان وأول والعجمي، بالإسكندرية، اليوم، بعمل سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ المكس والعصافرة وأبو قير، وذلك لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر، خلال نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.



ورفعت أجهزة المحافظة والأحياء وشركة الصرف الصحي من استعداداتهم إلى الدرجة القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة لنوة "الفيضة الصغرى".



وقال الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المنتزه ثان، إن أجولة الرمال تعمل كحواجز ومصدات لأمواج البحر لمنع تآكل الشواطئ والكورنيش خلال موسم الأمطار والنوات.



وتشهد الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن.

