AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قامت أحياء المنتزة ثان وأول والعجمي، بالإسكندرية، اليوم، بعمل سواتر رملية باستخدام أجولة الرمال على شواطئ المكس والعصافرة وأبو قير، وذلك لحماية الكورنيش من التآكل تحسبا لارتفاع أمواج البحر، خلال نوة الفيضة الصغرى التي تضرب المدينة في الوقت الحالي.

ورفعت أجهزة المحافظة والأحياء وشركة الصرف الصحي من استعداداتهم إلى الدرجة القصوى لمواجهة التداعيات المحتملة لنوة "الفيضة الصغرى".

وقال الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المنتزه ثان، إن أجولة الرمال تعمل كحواجز ومصدات لأمواج البحر لمنع تآكل الشواطئ والكورنيش خلال موسم الأمطار والنوات.

وتشهد الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، وذلك دون هطول أمطار حتى الآن.
أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور
أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور
أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور
أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور
أحياء الإسكندرية تحمى الكورنيش بـ السواتر الرملية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البعوض يهاجم مناطق الإسكندرية.. والمحافظة تتخذ إجراءات عاجلة ..صور

نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ

لإزالة التعديات..نائب محافظ الإسكندرية يفاجئ أحياء أول وثان المنتزه

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

موجة صقيع تضرب الإسكندرية قبل "الفيضة الصغرى"..صور

تضرب الإسكندرية الخميس.. ما لا تعرفه عن نوة الفيضة الصغرى المطيرة

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد عمر الجيزاوي | قصة خلافه مع شادية وعلاقتها بمرضه

تريند الفن| ابنة عمرو دياب تعلن عن حبها لشاب.. ظهور صادم لـ أنغام.. جوهرة ترقص بعد الفيديوهات الفاضحة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 24-12-2019 والقنوات الناقلة

علي جمعة: هذا العمل ثوابه 100 ألف حسنة ويضعك برفقة النبي في الجنة

حد يفهم الباشا.. تعليق مثير من عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الاتحاد

بعد واقعة المطرية.. هل يجوز قتل الكلاب الضالة؟ الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصة شعر ابنه.. أب متهور يطلق النار على حلاق 3 مرات.. صور

سعر ومواصفات فولكس فاجن تيجوان 2020 volkswagen tiguan في مصر

في أحضان زوجها.. وفاء الكيلاني بإطلالة شتوية.. والجمهور: أحلى 2 بالعالم