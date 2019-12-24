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محمد راشد: مصر الحصان الأسود في سوق العملات الأجنبية.. فيديو

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
انخفاض الدولار أمام
انخفاض الدولار أمام الجنيه المصري لـ 15.99
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد إبراهيم راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إنه وفقًا لما تم إعلانه من قبل وكالة بلومبرج، فإن الجنيه المصري هو الحصان الأسود في سوق العملات الأجنبية في عام 2019، فهو ثاني افضل العملات أداءً بعد الروبل الروسي، وأن قوة العملة المصرية هي الانعكاس الحقيقي لقوة الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد راشد، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن مجلة "Economic" قامت بإضافة ما حققته مصر في زيادة معدلات النمو الاقتصادي هذا العام بـ5.6%، فهو ثالث أعلى نمو اقتصادي على مستوى العالم بعد دولتي الصين والهند.

وأشار الدكتور محمد راشد، إلى أن هذه النتائج ترتبت على ما تم تحقيقه من إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أثبت نجاحه وبجدارة وأدى إلى نتائج مميزة في فترة وجيزة، وقد وصلت قيمة الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.99 بعد أن كان 17.87، فقد وصل مقدار تحسن لأكثر من 1.88، أي ما يعادل أكثر من 11% معدل نمو في الجنيه المصري.

وأوضح الدكتور محمد راشد، أن هذه النتائج والطفرة الاقتصادية وارتفاع قيمة الجنيه المصري قائمة على مجموعة من الأسباب، ومنها التحسن الملحوظ بشكل كبير في قطاع السياحة وزيادة إيراداته من 10 مليارات دولار إلى 12.6 مليار دولار، وأيضًا النمو في قطاع الصادرات بمقدار 7% التي وصلت بالفعل إلى 28 مليار دولار مع العمل على زيادة هذه المعدلات في العام القادم للوصول إلى ما يعادل 20%.

وذكر الدكتور محمد راشد، أن من المسببات القوية لزيادة معدلات النمو، تحسن إيرادات قناة السويس التي وصلت إيراداتها لـ 6 مليارات دولار، والانخفاض المحدود في معدل الواردات من الغاز، وهذا لتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي في الغاز.

وأضاف أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض ولكن لم يكن أثرها قويا، وهذا لاعتمادها على عاملين أساسيين، وهما زيادة معدل النمو الاقتصادي الذي بالتأكيد سيؤثر على زيادة معدل متوسط دخل الفرد، وتراجع معدلات التضخم التي وصلت إلى 3.4%، سيشعر المواطن خلال سنتين بزيادة القوة الشرائية وقوته الإنتاجية.


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